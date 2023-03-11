AI聊天機器人ChatGPT正紅，而詐騙集團也藉此發展新手法！據了解，目前全台已20位民眾遭詐，其中一位女子因好奇誤信Google Play商城上仿冒的ChatGPT APP後，卻發現信用卡遭到盜刷1200餘元，讓她相當傻眼。詐騙如此猖獗，也讓高市議員李雅靜痛斥「台灣的詐騙簡直無法無天，難道執政黨只顧著忙大選，卻忘了要捍衛民眾的辛苦錢？」

ChatGPT是MixerBox公司2022年11月推出的AI聊天程式，一推出即颳起旋風，而詐騙集團也順勢搭上順風車。目前ChatGPT並未開發APP版本，詐騙集團透過仿冒的ChatGPT APP，讓用戶信以為真，但是APP中卻暗藏惡意程式碼，一旦民眾安裝後，除了聊天對話內容會提供錯誤的資訊訊息、或做出奇怪回應外，還會要求填寫信用卡等資料，導致民眾的個資遭竊和信用卡遭盜刷。

一名女子因為想玩看看ChatGPT，誤信Google Play線上商城仿冒的AI聊天機器人ChatGPT APP，並下載此仿冒APP。女子表示，安裝過程中都顯示無須付費，沒想到順勢操作後卻出現綁定信用卡畫面，因此也照著步驟綁定信用卡，沒想到信用卡火速被盜刷1200多元，才讓她驚覺自己落入詐騙集團的圈套，並報警求助。

根據統計，目前全台已有20例案件，雖然已有部分假冒版的ChatGPT APP已被商城平台下架，但可能仍有尚未被檢舉的仿冒APP在平台上提供下載，且詐騙集團更可能換上不同名字及圖標將APP重新上架。

高雄市議員李雅靜表示，高雄市民一年遭詐騙金額高達8億4000多萬元，日新月異的詐騙手法、久難破案，只能顯示台灣的詐騙簡直無法無天，根本是無政府狀態。她也質疑，難道執政黨只顧著忙大選，卻忘了要捍衛民眾的辛苦錢？

李雅靜認為，從前陣子的telegram通訊軟體、政府還稅於民的政策，到現在最夯的ChatGPT，警方的偵辦速度明顯跟不上詐團驚人的更新速度，因此她呼籲警局必須重視防詐，尤其針對新型態的詐騙手法，必須用盡一切辦法讓民眾瞭解，幫助民眾輕易判斷及預防。

「不要下載非官方的應用程式！」警方也嚴正呼籲，目前官方MixerBox研發的ChatGPT 僅提供台灣民眾體驗進行測試，故下載相關APP請確認是官方提供的APP再行下載，若不慎下載冒用的APP，都可能存在資安風險。