中華隊10日搶下首勝的當晚，B組的韓國隊在東京巨蛋慘遭日本武士屠殺，雙方打到7局下，韓國被攻佔滿壘，日本13比4大幅領先，差一點就要以「再見安打」扣倒韓國（7局領先10分即會提前結束）。韓國苦撐9局之後落敗，雖然現場4萬多人幾乎都是日本球迷，韓國球員賽後仍在場中鞠躬致歉。

韓國總教練李強喆自責說：「我們把握開場的氣勢，但我錯過換投手的時機，我沒有在那方面盡好自己的責任。」比賽關鍵在3局下半，韓國3比0領先，但是日本該半局一口氣打回4分，韓國之後一路輸到底。李強喆表示沒能守住該半局是最大失策，反而把領先的氣勢拱手讓給日本。

李強喆說：「他們都是很好的投手，希望他們記取教訓，下一場比賽好好表現。」先發投手金廣鉉3局下連投兩個四壞保送，後面就連挨兩支安打失分了。韓國換下金廣鉉，但此時又輪到日本隊核心棒次，敬遠四壞保送了大谷翔平，後面又有大聯盟回來的吉田正尚，被他一棒撈回超前分。

《韓聯社》對於韓國晉級的機會表示悲觀，因為首戰7比8敗給澳洲，又被日本狂揍13分，已經失去自力晉級的機會，總失分高達21分。諷刺的是韓國只能把希望寄託在日本隊身上，如果日本把澳洲打得很慘（打15分以上或是扣倒），同時又有3隊戰績相同，韓國才有可能以「失分率」晉級。然而日本對戰中國大陸也只打了8分，未必會對澳洲下手那麼重。