即將進入3月中旬，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖龍、生肖虎、生肖豬財運將超級旺，其中生肖龍事業上在貴人的幫助下能受老闆器重，而升職加薪；生肖虎在生意上可得到合作機會並賺到可觀的錢財，生肖豬則是偏財運旺，近期參加抽獎能得到好表現。

▍生肖龍

生肖龍在3月財運超級旺，事業上在貴人的幫助下業績能不斷屢創新高，受到老闆器重，進而升職加薪，只要繼續保持衝勁並把握住機會，在未來必能財運亨通、收穫滿滿。

▍生肖虎

生肖虎在3月財運超級旺，生意上不僅表現良好，賺到可觀的數目外，近期也將獲得一些合作機會，擴大自己事業版圖。另外在偏財運方面，可去購買彩券試手氣，會有不錯的表現，可好好把握。

▍生肖豬

生肖豬在3月偏財運超級旺，不論是參加抽獎或買彩券，將會獲得不錯的表現外，就連走在路上都可以撿到錢，非常幸運。另外在投資方面，近期能得到好機會，賺取豐厚資金，使荷包滿到溢出來。