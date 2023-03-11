SWATCH與藝術向來有著深厚的淵源，且多次碰撞出激動人心的火花。今年一開春，SWATCH推出Swatch Art Journey系列作品，表盤與表帶融入藝術大師的畫作，猶如將人類藝術史上的經典作品隨身攜帶，隨時隨地都可掀賞，既俏皮又充滿巧思。

SWATCH推出Swatch Art Journey系列作品，融入藝術大師的畫作。（SWATCH提供）

誕生於1983年的SWATCH腕表，早在1985年就推出首款Art Special系列腕表，展現對藝術的摯愛，為了將藝術大眾化，融入日常生活當中，SWATCH與世界知名博物館合作聯手，重新演繹偉大的藝術作品，不少Museum Journey博物館巡禮系列作品被藏家蒐購珍藏，在二手市場接連創下高價。

SWATCH腕表充滿青春活力，與藝術有著深厚淵源。（SWATCH提供）

今年全新登場的Swatch Art Journey系列將自3月中旬至5月陸續推出5個膠囊系列，從文藝復興時期的波提切利 (Botticelli)到當代普普藝術大師李奇登斯坦 (Lichtenstein)，從西方的超現實主義藝術家雷內馬格利特 (Rene Magritte)到東方的浮世繪大師葛飾北齋(HOKUSAI) ，勾勒人類藝術史的演進，尤其今年是李奇登斯坦(Lichtenstein)的百歲誕辰，也是雷內馬格利特125歲誕辰，別具意義。

SWATCH推出Swatch Art Journey系列作品，融入藝術大師的畫作。（SWATCH提供）

文藝復興時期波提切利 (Botticelli)的名作《維納斯的誕生》，融入SWATCH腕表。（SWATCH提供）

今年是普普藝術大師李奇登斯坦 (Lichtenstein)百年誕辰，SWATCH推出李奇登斯坦畫作腕表。（SWATCH提供）