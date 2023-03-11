民進黨中執會日前通過「誠信條款」，不建議現任議員參與立委選舉，國民黨痛批，最會帶職參選、現任民進黨黨主席賴清德，就是最沒誠信的負心漢，並列舉賴帶職參選的事蹟，呼籲民進黨不要再以雙標嘴臉、自掌嘴巴。

國民黨表示，民進黨「誠信條款」聲稱不建議現任議員參選立委，立委林楚茵還辯解，「是民進黨有良知、不當政治負心漢」，真的笑死，按照此標準，民進黨才是真正的負心漢，哪來的勇氣談良知與誠信？一起來看看，最會帶職參選、現任民進黨黨主席賴清德，就是最沒誠信的負心漢。

國民黨指出，1998年一屆國大代表還沒當完，去選台南市立委；2009至2008年剛選完台南立委，隔年立刻跑去選台南市長；2017年現任台南市長沒當完、還拒絕進議會，跑去當行政院長；2019年行政院長當到一半，跑去選總統，還被蔡英文嗆「當總統，誠信是最基本的條件」。

國民黨強調，究竟是誰沒有誠信、毫無良知，相信大家都看很清楚，呼籲民進黨不要再以雙標嘴臉、自掌嘴巴，為了選舉利益才急忙提出虛假的「誠信條款」，真的大可不必。