台灣第一名模林志玲與小7歲Akira（黑澤良平）結婚4年育有1子，近期夫妻倆為了就近照顧林志玲父母，決定搬回台灣居住，林志玲出席新書活動時，維持一貫苗條身材和甜美臉蛋，可見保養有成。未料，近日網上傳出疑似林志玲拍廣告時未修圖的照片，整體看來狀態仍相當不錯，僅是皮膚上出現一些小瑕疵，有網友坦言被嚇到，但也有人認為48歲能維持這樣已經很不錯。

林志玲去年春節閃電宣布當媽生子，去年她推出新書，特別指出是會想要動筆紀錄，是為了當作送兒子的禮物，「看著他的小臉蛋，在等待他醒來之前，也許可以寫一些東西，讓他可以感受媽媽的曾經」，並感謝生命的饋贈，她也感性表示，希望兒子有天離開夫妻倆的照顧後，仍有足夠的勇氣和智慧來面對這個世界，字字句句道出為人母的心情。

同時，去年林志玲為了宣傳新書，更曬出人在日本家中素顏的影片，可見她戴著黑框眼鏡、頂著丸子頭，穿著黑色T恤、白色褲子，在家中一隅用平板電腦認真工作，散發出認真女人的魅力。而林志玲先前定居在日本期間，常因為使用使用濾鏡自拍，遭質疑修修臉，後來她回台時表示，其實是自己不太會挑濾鏡使用，而且「姊夫都說看起來很好看」，高EQ回應閃瞎眾人。

林志玲去年拍片分享素顏照片。（圖／翻攝自財團法人臺北市志玲姊姊慈善基金會臉書）

近日，網上流傳一組林志玲疑似工作時未修圖的照片，不清楚拍攝時間點為何時，引來網友熱烈討論，紛紛說：「每日化妝會加速皮膚老化，這種生理循環不分年齡，現在林志玲的樣貌其實好有吸引力，不一定年輕就是美」、「保養的非常的好~重點是他又高齡產子，居然還可以保持成這樣，根本就是天生麗質」、「這年紀這樣已經勝過8成素人」、「still so beautiful」。