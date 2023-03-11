據美國之音報導，美國國會眾議院當地時間周五（3月10日）無異議通過法案，要求將有關COVID-19起源的美國情報解密。這項解密法案的聚焦點是與中國武漢病毒研究所有關的情報。在這一致命大流行病爆發三周年之際，法案的通過顯示了兩黨在這項問題上的廣泛團結。

眾議院以419票對0票最終通過了這項議案，將其送交總統拜登簽署。目前還不清楚拜登是否會將其簽署成法。白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說：「我們正在看這項議案。」

眾議院進行的辯論簡短而切題：在致命的新冠病毒是如何開始的以及今後如何防止類似疫情的問題上，美國人希望知道答案。

眾議院情報委員會主席、來自俄亥俄州的共和黨眾議員邁克爾·特納(Michael Turner)說：「美國公眾理應就COVID-19大流行病的方方面面得到答案。」他說，這包括「這種病毒是如何產生的，特別是，它究竟是自然發生的，還是一次與實驗室事件相關的結果。」

這項解密法案的聚焦點是與中國武漢病毒研究所有關的情報。法案提到了該研究所進行的研究與COVID-19爆發之際的「潛在聯繫」。世界衛生組織(WHO)在2020年3月11日將COVID-19宣佈為大流行病。

美國情報機構在新冠病毒源自實驗室洩露或者動物溢出的問題上意見不一。

這場大流行病已經奪去了一百多萬美國人的生命。專家們說，新冠病毒的來源也許多年都不會有答案，甚至永遠不得而知。

眾議院情報委員會首席民主黨成員、來自康涅狄格州的吉姆·希姆斯(Jim Himes)眾議員說：「透明是我們民主政體的一個基石。」

對病毒起源的專注是由共和黨人主導的。目前，眾議院成立了一個特設委員會，並在本星期舉行了一場聽證會，探討這場大流行病是如何開始的理論。

共和與民主兩黨經常在新冠病毒起源以及包括首席醫學顧問佛奇(Anthony Fauci)在內的美國衛生官員應對疫情方式的問題上激烈爭論，但是這次通過的法案體現了難得的兩黨團結時刻。

這項議案由來自密蘇里州的共和黨參議員喬什·霍利(Josh Hawley)提出。參議院已將其通過。霍利敦促拜登將其簽署成法。他在一項聲明中說：「美國人民理應知道真相。」

霍利說，中國共產黨官員就在本周還給他的辦公室寫信，以「他們慣用的說教式和愚蠢的文風」，要求撤銷議案。他在推特上公佈了一封寫給習近平主席的信。霍利在信中說：「但是這項議案將很快成為法律，除非你能說服拜登總統否決它。時間到了。把你在向世界擴散COVID的角色交代清楚吧。」

如果該議案被簽署成法，將要求在90天之內將「任何及所有關於武漢病毒研究所與新冠病毒疾病之間潛在聯繫的信息」解密。這包括有關該實驗室研究和其它活動的信息以及是否有任何研究人員生病。