林書豪昨天因感冒身體不適缺陣，高雄鋼鐵人最終仍以103：102擊敗PLG台北富邦勇士，也拿到本季雙方對戰首勝。球團今（11）日早上再發出聲明表示，經評估，林書豪身體狀況今天仍不適合出賽，教練團決定讓他在家休養。
高雄17直播鋼鐵人球團聲明指出，經過醫療團隊及教練團的評估，林書豪的身體狀況今日仍不適合出賽，為避免操之過急受傷，教練團決定讓林書豪在家休養。
球團也強調，林書豪在家養病仍心繫球隊的比賽，看到隊友們展現韌性及拚勁奪勝，林書豪也感到非常開心，相信隊友能夠發揮團隊戰力，拿下3連勝。
林書豪昨天因感冒身體不適缺陣，高雄鋼鐵人最終仍以103：102擊敗PLG台北富邦勇士，也拿到本季雙方對戰首勝。球團今（11）日早上再發出聲明表示，經評估，林書豪身體狀況今天仍不適合出賽，教練團決定讓他在家休養。
高雄17直播鋼鐵人球團聲明指出，經過醫療團隊及教練團的評估，林書豪的身體狀況今日仍不適合出賽，為避免操之過急受傷，教練團決定讓林書豪在家休養。
球團也強調，林書豪在家養病仍心繫球隊的比賽，看到隊友們展現韌性及拚勁奪勝，林書豪也感到非常開心，相信隊友能夠發揮團隊戰力，拿下3連勝。
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