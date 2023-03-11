中警破獲綽號「小陳」男子為首的詐欺車手集團，27歲陳姓主嫌落網時剛好在神明壇改運。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局刑大偵七隊，今年2月偵辦綽號「小陳」男子為首的詐欺車手集團，該團專門幫假投資機房出面取款，27歲陳姓主嫌因近日遭警方強力追緝，認為「運途不順」，經人介紹到「國境之南」某小漁村，找私人神壇祈求改運，「小陳」正當準備過運時，遭警方當場逮捕，後續另帶回成員5人到案，警訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

刑大偵七隊長陳步青說，該詐欺集團於去年下半年於網路喬裝股票投資專家，並慫恿被害人加入股票投資LINE群組，並於群組中傳遞高獲利等訊息取得被害人信任，讓被害人相信只要在家操作手機，即可輕鬆投資，不用看盤也可以賺錢，且能獲利豐碩。

陳步青指出，很多被害人加入股票投資LINE群組後，開始依照「小陳」指示匯款，當準備提領現金時，「小陳」詐騙集團即斷去聯繫，雖手法千篇一律，卻仍有許多被害人遭相同手法被騙，初估被害人達數十名，損失金額逾千萬。

案經警方專案小組擴大清查，交差比對發現，「小陳」詐騙集團，提款區域遍及大台中地區，已提款逾千萬，警方於2月持拘票將綽號小陳及旗下車手等計6人拘提到案，發現該團成員僅20多歲，以車手為業，結果誤觸法網，全案訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市政府警察局表示，為防制詐欺車手，除建立群組即時通報，掌握詐欺提款熱點，並透過偵查手段掌握犯嫌行蹤及向上溯源幕後集團，確實阻斷詐騙金流。呼籲民眾切勿貪圖一時的利益擔任車手，領取有限的佣金卻必須事後面對無盡的民、刑事責任，得不償失，民眾若發現可疑可撥打165反詐騙專線或110電話查證。