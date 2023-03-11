穿著拖鞋的范姓移工，拔腿狂奔約200公尺後，仍被警方逮到。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄前鎮分局一心路派出所員警日前攔查1輛自小客車，越南籍的范姓駕駛下車後，聽到警方要求他拿出護照或居留證時，他卻突然轉身，拔腿狂奔，但穿著拖鞋的他，跑約200公尺就被員警逮到，狼狽被壓制在地，警方查出原來他在去年被通報是失聯移工。

1名28歲的越南籍范姓男子，9日午後駕駛黑色自小客車，行經前鎮區二聖路與武慶路口時，開車時忽快忽慢、形跡可疑，被前鎮分局一心派出所員警盯上，並攔停盤查，正當警方稽查駕駛身分時，該名男子說話支支吾吾，先佯裝配合拿出汽車行照後，聽到員警要他拿出護照或居留證時，卻突然轉身拔腿狂奔，跑過對向車道，又彎進巷子中。

警方見狀立即分開行動，有人徒步狂追、另名員警則騎上警用機車在後，緊追約200公尺後，穿著拖鞋的他，最終仍於巷子內被警方壓制在地， 經盤查確認身分，查出他於去年3月18日通報為失聯移工，全案於警詢後，依違反入出國及移民法將范男移請移民署專勤隊偵辦。