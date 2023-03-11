情侶若對未來沒有共識，趁早分開或許對雙方都好。一名女網友表示，最近當著眾人面前拒絕了男友的求婚，結果被對方提分手，她PO網詢問大家意見「我很愛他，但不代表我現在就想跟他結婚，這段感情我應該要挽回嗎？」大多人都認為，「對未來規劃不同，分手不是剛好？」

一名女網友在《Dcard》發文指出，和男友交往3年，30歲的男友最近開始跟她討論結婚的事，她目前則完全沒有想結婚，覺得自己27歲還年輕，且事業還不穩定。她坦白告訴男友，自己需要多點時間，更確定自己的心意再來談。

原PO表示，上周和男友的朋友們一起去露營，男友竟當著大家的面前，突然跪下、拿出戒指向她求婚，她當下傻住，滿臉尷尬。男友講了一串求婚台詞，最後問「你願意嫁給我嗎？」她面有難色回應「不是說好再等等嗎？」全場鴉雀無聲。男友事後一句話也沒說，自己走進小木屋。

女網友說，事發後到隔天回程，男友對她態度都超冷淡，她向對方道歉，並表明自己的想法，男友都愛理不理，回到台北仍繼續冷戰。幾天後，男友傳訊息提分手，認為她當眾拒絕求婚很不給面子，且兩人已交往3年，對未來想法不一致不如分手。

原PO則認為，男友在完全沒確認過的狀況下就盲目求婚，「你的面子重要，還是我一輩子的幸福重要？難道談了3年就應該要結婚嗎？結婚不是應該要雙方好好確定嗎？」

許多網友都認為，原PO不應該當眾拒絕求婚，「你接受他的求婚也不一定馬上要結婚啊」、「如果是我，應該也不會當場給另一半難堪」、「場面真的很尷尬，就算不想可以先答應，之後再跟他談談，又不是當場簽字。」

大多人則認為雙方對未來沒共識，是在浪費彼此時間，「交往3年又是適婚年齡，說沒準備好，卻又想繼續交往，這是什麼心態呢？」、「就沒共識，妳自己還不分，難道妳可以拒絕男方，男方就一定要等你嗎？」、「你們就是沒有共識 ，還想綁住男友」、「不要誤人青春好嗎，3年還不夠嗎？」