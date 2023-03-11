深圳市龍崗區發消息指出，3月10日至3月31日期間，對通過龍崗區汽車經銷企業購買小汽車，且在龍崗區保險機構購買車險的個人消費者（其中龍崗區汽車經銷企業和保險機構須對龍崗區經濟作出貢獻），所購車輛是新車且符合公安部「機動車類型術語和定義」中機動車規格術語分類表規定的小型、微型載客汽車可申請該購車補貼。

按照購買單台小汽車新車購車發票金額（含稅價）分檔給予補貼。第1檔：金額在10萬元（含）～20萬元（不含），補貼0.5萬元。第2檔：金額在20萬元（含）～30萬元（不含），補貼1萬元；第3檔：金額在30萬元（含）以上，補貼1.5萬元。據介紹，補貼總額不超過3,000萬元，先到先得，用完即止。

成都高新區汽車消費3月促進月也啟動，將面向全體消費者發放超千萬元汽車消費券，分梯次給予最高5％的購車二次消費刺激措施。本次汽車消費券活動共設置3檔消費補貼：單車購車價格（不含稅價）20萬元以內，每輛車可申領補貼3,000元；單車購車價格20萬元至40萬元，每輛車可申領補貼5,000元；單車購車價格40萬元以上，每輛車可申領補貼8,000元。

另據「威海發佈」微信公眾號，近日，山東威海市商務局聯合市財政局印發『關於印發2023年威海市汽車、餐飲消費券活動實施方案的通知』，決定開展威海市汽車促消費活動。活動時間為2023年1月1日至2023年6月30日，總金額為1,000萬元。本活動針對購買新車、報廢舊車購置新車，不含購買二手車、客車、貨車、特種用車等。