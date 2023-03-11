據介紹，胡潤財富報告包括「4X2」，即分為四個資產階段：600萬人民幣「富裕家庭」，千萬人民幣「高淨值家庭」，億元人民幣「超高淨值家庭」，3,000萬美元「國際超高淨值家庭」。每個階段又分總財富和可投資資產，並且涵蓋中國近100個省市。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，2021年，中國富裕家庭數量增加10萬戶，增長率2.1％，其中增加最多的是上海、北京、廣東和浙江，占全國增加總數的六成。主要原因一方面是房地產市場的推動，特別是在一線城市；另一方面，國內股市也帶動了富裕家庭數量的增長。

根據報告，截至2022年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產的「富裕家庭」數量已經達到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1％。其中，擁有600萬人民幣可投資資產的「富裕家庭」數量達到186萬戶，增長率為1.9％。

擁有千萬人民幣資產的「高淨值家庭」數量達到211萬戶，比上年增加5萬戶，增加2.5％，其中擁有千萬人民幣可投資資產的「高淨值家庭」數量達到111萬戶，增長率為1.3％。

擁有億元人民幣資產的「超高淨值家庭」數量達到13.8萬戶，比上年增加4,600戶，增加3.5％，其中擁有億元人民幣可投資資產的「超高淨值家庭」數量達到8.2萬戶，增長率為3.7％。

擁有3,000萬美元的「國際超高淨值家庭」數量達到9.2萬戶，比上年增加3,600戶，增加4.1％，其中擁有3,000萬美元可投資資產的「國際超高淨值家庭」數量達到5.8萬戶，增長率為3％。

分城市看，中國富裕家庭最集中的前30名城市，占全國富裕家庭總數的68％。北京全國第一，在前30名城市中，其他北方城市還有天津、大連、青島、徐州和瀋陽。目前中國高淨值家庭最集中的城市呈現「3+2+2」格局，前三大是北京、上海和香港，其次是深圳和廣州，再次是杭州和寧波。