據香港《星島日報》報導，中國外交部邊界與海洋事務司副司長趙立堅日前赴廣西省東興市巡視邊海防一線。有「戰狼發言人」之稱的原外交部發言人趙立堅轉任新職後，仍然廣受關注，微博用戶「可愛多趙蜀黍」9日發佈趙立堅在中越邊境廣西東興巡視的視頻和照片，趙看起來精神不錯。不少粉絲留言：「風采依舊」，「在新崗位繼續發光發熱」，也有網民說：「最近趙哥微博發的少了。」

根據「可愛多趙蜀黍」發佈趙立堅在東興邊海防一線的視頻，一身深藍色公務員穿搭的趙立堅，站在一眾人中的「首長位」，多名官員看似在向其彙報工作，期間趙頻頻點頭，派頭十足。視頻末尾是他與眾人談笑風生的畫面。

趙立堅在中國廣西界53號界碑留影的照片，身穿藍色Polo衫，面露微笑，看起來精神不錯。界碑位於當地德天瀑佈景區，有網民調侃，「這哪是工作，分明是來遊山玩水的。」「可愛多趙蜀黍」回復稱，「哈哈，還是工作先。」

「你們能夠在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷着樂吧！」「小心他們（五眼聯盟）的眼睛被戳瞎！」趙立堅任發言人期間言詞犀利，火力全開批評歐美霸權，「手撕」反華勢力，甚至擺出戰鬥的輕蔑表情，引發爭議，同時亦吸粉無數。