高嫌等人辯稱是行車糾紛。（警方提供）

北投爆發街頭砍殺！男遭「10打1」砍3刀丟包馬偕 9惡煞落網 (陳鴻偉翻攝)

北投警方10日凌晨接獲報案，指稱中央南路有近10人追砍1人，三更半夜引發恐慌，後又淡水馬偕醫院通報，有民眾身中3刀現在救治，警方經連夜追查，逮捕滋事的高姓、陳姓等9嫌，但眾人辯稱是「行車糾紛」，背後原因正由檢警釐清中。

警方指出，10日凌晨2時許，31歲張男騎車經過中央南路2段，23歲高男等9人便突然衝出，人人手持棍棒、刀械包圍，張試著逃走仍被沿路追砍，最後身中3刀，被打得全身是傷。

高嫌等人隨後將張載至馬偕醫院，丟包之後一鬨而散，期間北投警方陸續接獲民眾及醫院報案，隨即趕往現場了解狀況，張經治療後所幸暫無生命危險。

警方漏夜調閱監視器，循線逮捕高姓、陳姓等9人，高等人辯稱，張差點與他的車發生擦撞，一時氣不過才會圍毆他，但警方質疑，大半夜為何人人攜帶刀械，似是有意埋伏、鎖定張男，高等人的說詞明顯避重就輕。

警方偵訊後，依妨害自由、傷害等罪將眾人送辦，另擴大追查暗夜追砍的背後原因。

北投分局強調，對任何暴力傷人或聚眾施強暴脅迫案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾作亂挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。