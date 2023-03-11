高雄市前觀光局長、現為飯店行銷顧問的潘恆旭昨開箱入住阿里山英迪格酒店，看到一堆鐵皮屋。（潘恆旭提供）

高雄市前觀光局長、現為飯店行銷顧問的潘恆旭昨開箱入住阿里山英迪格酒店，今早在頂樓看日出。（潘恆旭提供）

潘恆旭表示，他透過網路訂購3月10日周五的兩張單人床房型，一晚2萬2000元，但其實房間看不見日出，看到的是鐵皮屋。（潘恆旭提供）

潘恆旭今（11）日早上看日出後，竟然還要等40分鐘，7時飯店早餐才開始接待客人，讓他氣炸，直接給出2.5顆星的評價。（潘恆旭提供）

甫開幕不久的嘉義阿里山英迪格酒店高房價，近日成為火熱話題。高雄市前觀光局長、現為飯店行銷顧問的潘恆旭昨開箱入住阿里山英迪格酒店，花了2萬2000元，事後發表感言， 看到的是鐵皮屋，今（11）日早上看日出後，竟然還要等40分鐘，7時飯店早餐才開始接待客人，讓他氣炸，直接給出2.5顆星的評價。

阿里山英迪格酒店近日遭民眾投訴，房價資訊不透明，一家四口在228連假入住，3天2夜竟然要價高達6.9萬元，飯店業者雖緊急滅火，強調是因為房價「浮動價格」機制，但輿論仍止不住。

「我來了，本月話題最熱飯店！」潘恆旭表示，他透過網路訂購3月10日周五的兩張單人床房型，一晚2萬2000元，但其實房間看不見日出，看到的是鐵皮屋，還強調「一生來一次就好，過譽的報導都算是誇張」，更狠酸「不識英迪格真面目，只緣看浮誇報導，寧可換高雄洲際酒店3天3夜」。

潘恆旭提到，今天早上6時19分到阿里山英迪格酒店頂樓看日出景觀，看完日出竟然要等40分鐘，7時飯店早餐才開始服務客人，「光這一點飯店就有很大改善空間」。

他說，該酒店距離阿里山森林遊樂區還要開車1小時，一晚2萬2000元應該定價9000元較合理，或一泊三食加上下午茶，負評也會減少，「敢收一晚2萬房價就要禁得起評價，目前谷歌評價3.6，我是評價2.5」。