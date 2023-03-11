中華電2月合併自結營收達179.3億元，年成長8.3%；歸屬於母公司業主之淨利為31.5億元，年成長2.2%；EBITDA為72.1億元，減少0.3%，單月每股盈餘0.41元。中華電累計前2月營收為357億元、年成長5.1%；累計歸屬於母公司業主之淨利為64.1億元，年成長2.8%；累計每股盈餘0.83元。

中華電2月行動業務延續成長動能，主因5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上國際商業活動及旅遊回溫，國際漫遊帶動行動數據營收表現亮眼，整體行動服務營收年增5.6%，連續23個月成長。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)則年增3.1%，亦已連續23個月上揚。此外，受惠iPhone供貨穩定使銷售較去年暢旺，銷貨收入達雙位數成長。

台灣大2月自結合併營收137.4億元，較去年同期成長12%，續寫同期新高，EBITDA為28.4億元，營業利益13.8億元，較去年同期成長10%，稅後淨利9.3億元，較去年同期成長12%，每股盈餘0.33元。台灣大累計前2月合併營收285.5億元，EBITDA為57.3億元，營業利益28.0億元，稅後淨利為17.7億元，每股盈餘0.63元。值得一提的是，台灣大2月行動服務營收創近三年半來單月新高，年增率達7%，為103年以來最大單月增幅。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，與台灣之星的合併案在年前得到NCC核准後，台灣大與台灣之星董事會均已於2月24日通過新換股比例，每一股台灣之星普通股換發台灣大0.03260股普通股，預計發行股數亦由原本之2.82億股縮減至2.04億股，降低股權稀釋約三成。此合併案待公平交易委員會及證券主管機關之核准後，便可確定合併基準日。

遠傳受惠於用戶升級5G帶動整體行動服務營收以及新經濟營收貢獻，2月合併總營收與合併EBITDA分別為71.62億元及26.19億元，年成長率分別為6.0%及5.4%。2月單月每股盈餘為0.3元，年增率為34.1%，如排除業外一次性利益，年增率為20.4%，成長動能強勁。累計至今年2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為1.2%、4.4%及21.2%；累計稅後每股盈餘為0.56元。

遠傳2月遠傳總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，總用戶數達到716.5萬；客戶每月ARPU年增率2.8%，與行動服務營收雙雙締造連續24個月正成長。