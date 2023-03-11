33歲女星徐冬冬因35E傲人上圍和沙漏型的性感身材，被封為大陸第一美胸，去年底她前男友、男星尹子維積極發文求復合，但徐冬冬打槍表示已經「取消關注」。近日，徐冬冬曬出一組在海邊穿連身超貼泳衣的辣照，可見凹凸有致的線條和白皙皮膚，引來網友狂讚真的是神仙身材，平時一定很自律。

徐冬冬2018年認戀胡燕妮的兒子、大她15歲的男星尹子維，但兩人隔年就分手，傳聞分開主因跟催婚有關，但徐冬冬否認，去年底尹子維難忘舊情，突然發文說：「還是好喜歡冬冬啊。真的希望她越來越多好。認識八年了雖然她很自強，始終認為她是我需要保護的人」，並宣示要追回徐冬冬，粉絲獻上支持，徐冬冬卻讓他碰了釘子。

徐冬冬曬泳裝辣照。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

對此，徐冬冬表示：「關於我們之前是他不太想結婚。當他想結婚時我已經確定不想結婚」，並喊話：「所以，喜歡我就來追我，我不喜歡追別人」。而尹子維近期則是頻繁發文跟網友互動，先前婦女節也標註徐冬冬說：「徐總女神節快樂！」並強調：「每個演員都是獨特的！都很好！但在我心裡她是我的徐總不是大嫂！她是她自己人生的大哥大嫂！」

徐冬冬不吝分享好身材。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬日前曬出無PS照，承認自己其實是五五比例的身材，她更替大家打氣說：「我想對所有55比例的寶子們說，身材55開並不是你差，這是你的特點。這樣的身材是很敦實的感覺，也是另一種完美」，近日又分享穿泳裝的性感美照，喊話：「你首先是你自己」，讓粉絲感慨說：「冬冬姐的身材也太好了吧，著實吸引到我了嗚嗚」、「可可愛愛的鄰家女孩，身材太美了」、「神仙身材讓我羨慕不已」、「這個泳裝真的是無敵了！身材也太好了吧！」。