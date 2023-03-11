2023世界棒球經典賽A組賽事在台中洲際球場開打，國人再掀棒球熱，許多縣市也紛紛舉辦直播派對，讓不能親臨現場的人也能一起大聲為球員吶喊。台中市府前廣場昨(10)日舉辦「球賽直播派對」，賽事結束後，市民自動自發維持場地整潔，廣場不見一片垃圾，讓台中市長盧秀燕不禁表示「我台中，我驕傲」。
昨晚中華隊對上義大利，全場轟出三發全壘打，終場以11比7擊退義大利，今將力拚預賽2連勝。台中市府前廣場昨也舉辦「球賽直播派對」，許多球迷紛紛前往，一同為中華隊加油。
盧秀燕今(11)日凌晨在臉書指出，中華隊贏球，值得國人驕傲，但台中市民的高水準，也令她非常驕傲。盧秀燕表示，台中市府前廣場舉辦的「球賽直播派對」，在一夜狂歡後，府前廣場不見一片垃圾，市民自動自發維持場地整潔，愛護公共區域，如同愛護自己的家。
盧秀燕也表示，每次都很感動市民家人，愛護台中、守護台中的實際行動，並直呼「我台中，我驕傲」。
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