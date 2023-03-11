劇情急轉直下！日前新竹1名溫姓男子緊急打電話報警，稱自己在汽車旅館被關在車廂，請警察趕快來救他，警方聽了不敢大意，擔心男子被當人質，火速驅車前往MOTEL救人，趕緊把他救出後，一問之下才知，原來溫男為省房錢人頭費，把自己關進後車廂卻出不來，讓員警聽了啼笑皆非。

據了解，8日中午，新竹警方接獲溫男報案，稱自己在某汽車旅館，被關在後車廂，請警察快來救他，員警一聽不敢大意，擔心他遭綁架或限制自由，緊急出動火速趕往現場，鎖定房間位置後，會同汽車旅館人員拉開鐵門，找到溫男描述的車輛後，一打開後車廂，就看到他橫躺在裡面，讓員警大吃一驚。

員警評估現場情況，懷疑溫男獨自被關在汽車後車廂，是否遭囚禁或綁架？沒想到一問之下才知道，根本是一場「大烏龍」。據溫男的說法，上午7點多，他與2名女性友人到汽車旅館休息3小時，因為雙人房型休息價格是580元，但加1人要多300元，為節省開房間人頭費，才突發奇想躲進後車廂。

於是，3人開著車在汽車旅館前50公尺處停車，溫男從後座下車，前座副駕駛的女子也跟著下車，溫男躲進後車廂後，女子還幫他把車廂門關上，3人成功進到房間休息3小時後，由於時間到了該離開，溫男就說自己先下去，隨後便爬進後車廂、自行蓋上車門。

沒想到，溫男等了好幾分鐘，朋友都沒下樓，他發現情況不妙，開始瘋狂打電話給樓上2名女子，不過2人疑似睡死，打了好幾百通，完全沒有接電話，溫男待了許久，想說這樣也不是辦法，只好鼓起勇氣打給110求救。

到場員警得知真相後，當場傻眼且哭笑不得，但也慶幸沒人受傷，當事人最後也付清款項，並向店家道歉，事情也總算圓滿落幕。