太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛自爆，我外交部長吳釗燮曾在2月探詢建交可能，當時他直白要求5000萬美元金援，使台灣又被譏為「凱子外交」。外交部回應，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國大陸進行金援競賽，將持續秉持互惠互助、踏實外交的精神。

對於遭外界質疑「凱子外交」，外交部表示，我國援外工作向來秉持「踏實外交、互惠互助及Taiwan Can Help」的精神，並在相互尊重及切合夥伴國家需求下，雙方共同推動各項福國利民的計畫。

外交部說明，台灣在太平洋友邦及友好國家推動的援助主要以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主；此外，因應近年全球疫情及世界趨勢，我國也積極推動國際防疫合作、對抗氣候變遷及援建民生基礎建設工程等，相關成效良好，普獲我國友邦民眾肯定，完全與中國大陸不尊重受援國，並以賄賂、脅迫等不法手段，提出華而不實、不符需要，最後陷當地國家於債務窘境的行徑有別。

外交部指出，世界主要國家在太平洋地區均有援外計畫，依據澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」（Pacific Aid Map）最新資訊，主要國家自2008年至2020年13年間，於太平洋區援助情形如下：澳洲援款占42％（151.7億美元）、紐西蘭援款佔7％（25.3億美元）、美國援款佔總額6％（23億美元）、日本援款佔總額7％（25億美元）、中國援款佔總額9％（33.7億美元），而台灣援助金額則僅佔總數1％（4.97億美元）。

綜觀我國近一年國際合作發展事務的「政府開發援助」（ODA）經費約3.09億美元，占我國「國民所得毛額」（GNI）的0.04％，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7％仍有相當差距，絕非如特定人士指稱所謂「凱子外交」。以此「凱子外交」形容中華民國台灣長期執行的援外政策，實有失公允且忽視我國長期協助友邦發展的努力與成效。

外交部最後表示，外交援助絕對不是「金錢外交」或「凱子外交」，我國也不會與中國大陸進行金援競賽。我國將持續秉持上述援外原則，積極善盡國際責任，回饋國際社會，協助友邦推動各項有利民生的合作計畫。