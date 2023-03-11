男性到了中年之後泌尿問題開始變多，包括頻尿、夜尿、急尿等都跟攝護腺息息相關，對此，恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻表示，攝護腺保養要趁早，建議平時多吃含茄紅素的食物、十字花科蔬菜以及含鋅的魚類、牡蠣，確保攝護腺健康。

高銘鴻在臉書粉專發文指出，攝護腺問題是男性中年以後最常見的健康狀況之一，頻尿、夜尿、急尿都跟它有關，因此攝護腺保健非常重要，平時可多吃3類食物保養。

首先是「含茄紅素的食物」，像是番茄、紅心芭樂等。因為茄紅素是天然的抗氧化物質，可以有效保護攝護腺細胞免受損傷；此外，番茄和芭樂中含有豐富的維生素C和膳食纖維，有助於維持身體的整體健康。

其次是「十字花科蔬菜」，例如花椰菜、高麗菜等。研究表明，常食用十字花科蔬菜可以降低攝護腺發炎和增生的風險；此外，十字花科蔬菜中還含有豐富的維生素C、維生素K和膳食纖維，有助於增強免疫力和促進腸道健康。

最後則是「含微量元素鋅的食物」，像是牡蠣、魚類等。鋅是人體必需的微量元素，可以幫助維持正常的攝護腺功能。