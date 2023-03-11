受到通膨升息及終端客戶需求疲弱影響，台燿2022年合併營收為184.72億元，年減12.59%，營業毛利為34.05億元，年減23.14%，合併毛利率為18.43%，年減2.54個百分點，營業淨利為14.98億元，年減37.08%，營業淨利率為8.11%，年減3.15個百分點，稅後盈餘為12.61億元，年減32.95%，每股盈餘為4.69元。

由於2月工作天數增加，台燿2月合併營收為12.55億元，月增15.89%，年減14.31%，累計前2月合併營收為23.38億元，年減28.86%，擺脫1月的谷底。

美系外資最新報告將台燿2023年/2024年/2025年每股盈餘下調7%/2%/1%，以反應慢於預期的整體市場需求恢復速度，但維持台燿「買進」評等，並將目標價由72元調高至82元，10日外資大買台燿1476張，累計一週買超台燿5687張，投信亦買超500張，台燿一週股價上漲約15.1%，10日收盤股價68.6元，創下2022年6月15日以來新高。