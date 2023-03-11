國防部今表示，自10日6時至今日上午6時為止，偵獲共機11架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。
根據國防部提供的航跡圖，有1架次「蘇愷-30」戰機自海峽中線北段逾越中線；1架「運-8」反潛機、2架「殲-16」戰機自中國廣東省與福建省交界處的外海進入台灣西南空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部今表示，自10日6時至今日上午6時為止，偵獲共機11架次(其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。
根據國防部提供的航跡圖，有1架次「蘇愷-30」戰機自海峽中線北段逾越中線；1架「運-8」反潛機、2架「殲-16」戰機自中國廣東省與福建省交界處的外海進入台灣西南空域。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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