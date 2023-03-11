28歲張男到大里區中興路一家銀行臨櫃要結清帳戶，行員發現有異報警。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

28歲張男到大里區中興路一家銀行臨櫃要結清帳戶，行員發現有異報警，警方也將張男帶回派出所釐清案情。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

詐騙集團螺絲鬆了嗎？28歲擔任車手的張姓男子日前到大里區中興路一家銀行臨櫃要結清帳戶，並將帳戶當日匯入新台幣604萬元全數提領，行員發現該帳已被列警示帳戶，立即報警，警方到場確認金錢來源，經聯繫匯款人匯款人與張男說詞明顯不符，將張男帶回派出所釐清案情，也確認他就是詐欺車手，成功保住民眾的辛苦錢。

霧峰警分局成功派出所於07日上午11時30分日前接獲銀行通報，稱有一名年約28歲張姓男子臨櫃欲結清帳戶，並將帳戶內新台幣604萬元全數提領，銀行行員發現該男子帳戶曾遭警示，於今年3月初始解除，張男卻欲提領當日匯入款金，相當詭異。

經行員報警，員警立即到場向張男詢問金錢用途及來源，無法交待投資相關細節，警方為避免人頭戶詐騙，進一步確認金錢來源，便請銀行行員聯繫匯款人，匯款人與張男說詞顯有不符，警方即將張男帶返回派出所釐清案情，意外查獲詐欺車手，員警及行員警民合作成功阻詐新台幣604萬元。

霧峰分局長陳祥麟表示，民眾對於有疑慮的匯款要求應保持警覺意識，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，及「不隨意交付個人資料、不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行、不理會來路不明的電話或訊息」的三不原則，方能有效避免受騙上當，警民共同遏止詐騙案的發生。