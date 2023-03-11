女星曾智希過去罹患子宮癌前病變第三期，最近無預警PO病房照，希望大家祝她手術順利。稍早曾智希向粉絲報平安，昨（10日）再發文慶祝結婚紀念日，同時透露：「雖然我滿腦子都是傷口好痛。」

曾智希從小婦科偏弱，5年前因月經不順求診，意外發現有6公分囊腫，開刀後做了抹片檢查，又發現子宮頸癌病變，曾智希2019年發文證實：「我現在是子宮頸癌前病變第三期」，坦言第三期的狀況有一點嚴重，再拖個幾年可能就變子宮頸癌症，便把病變細胞切除，盼望女性朋友記得定期做抹片檢查和人類乳突病毒篩檢。

曾智希7日突入院開刀，引發外界關心，根據《NOWnews今日新聞》報導，她的經紀人透露曾智希動巧克力囊腫的婦科手術，休養2、3天即可，曾智希9日也在臉書留言報平安：「手術順利完成了！等等就可以出院回家休養，下禮拜繼續工作，雖然現在還是痛歪歪。」

昨（10日）曾智希和陳志強一起在社群平台慶祝結婚一周年，並分享當時登記結婚的照片，曾智希笑說：「雖然我滿腦子都是傷口好痛，完全忘記這可愛的日子，好險也忙著照顧我的陳先生最後有想起來。」

陳志強也表示一年前為了讓生病的母親安心，決定牽著曾智希邁向人生下一個階段，「一年前的今天，我們登記成為夫妻，感謝所有朋友及粉絲們的祝福！我愛智希，也愛你們。」許多網友紛紛道賀：「結婚週年快樂」、「一直幸福快樂美滿喔」。