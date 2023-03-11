（11:43更新，更新最後賽果）111學年HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽本周末在台北小巨蛋點燃高中熱血籃球熱，11日首場女子組4強賽，淡水商工在蕭豫玟、李恩芯上半場聯手得到30分領軍下，以45比21、多達24分領先進入中場休息；下半場淡商持續擴大領先優勢，終場90比45大勝，本季尋求賽史史無前例4連霸的淡商，就剩12日下午4點最後一關考驗，屆時和北一女中、陽明高中之間的勝方爭奪本屆HBL女子組冠軍。

首節淡商就以22比11打下雙位數領先基礎，第2節一開始又打出8比0擴大優勢，該節南山高中直到剩6分21秒才由王筱慶兩罰命中於本節首度得分，半場打完淡商打下24分領先。

下半場易籃再戰，南山依舊被淡商壓制，淡商也將分差擴大到30分以上，直到第4節淡商都沒鬆懈攻守精神，讓南山該節剩4分15秒才得分，淡商將領先保險增加到將近50分，最終以45分之差獲勝。

淡商蕭豫玟再繳「雙二十」數據，拿下25分、20籃板，李恩芯20分、7籃板，蔡菀娗12分、13籃板，楊幸恩傳出11次助攻；南山張家瑄11分、12籃板，隊友楊巧聿收下10分。

淡商李恩芯也獲得本戰單場MVP，獲得6000元獎學金及獎品。