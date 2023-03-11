世界棒球經典賽中華隊首戰慘輸巴拿馬後，昨（10）日以11：7擊敗義大利隊成功雪恥。有力挺中華隊的鐵粉狠砸60萬買運彩，過程緊張到「差點噴鼻血」，所幸中華隊最後神逆轉，讓他開心爽抱95萬，連同首戰慘虧30萬元也一併贏回本。

據ETtoday報導，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇透露，有位咖啡店股東，老公是運動員，夫妻倆都熱中體育賽事，這位女股東抱著對中華隊挺到底的決心，中華隊首戰巴拿馬就押注30萬，沒想到大槓龜，但她不死心，昨晚再豪砸60萬，相信中華隊一定能扳回一城。

中華隊對戰義大利，過程中扣人心弦，打完三局以5：2領先，女股東信心滿滿，在場中投注，沒想到之後被義大利反超前，以5：7落後，她緊張到差點噴鼻血，最後中華隊打線發揮，並在2萬名球迷加油聲中，終場中華隊以11：7嗑光「義大利麵」，讓她爽抱回95.7萬，連同第一場慘虧30萬也回本。