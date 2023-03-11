教育局長張明文表示，「學」的關鍵在於學生本身的努力。（新北市教育局提供）

112年新北教育月今(11)日在板橋高中登場，同時也是首場成果展活動，為展現新北優秀的學習成果，請來各校師長和第1屆108課綱畢業生不藏私分享，金榜題名的背後藏著什麼厲害的秘訣；另由6所創新教育加速器學校，分享跨校、跨學制的教育合作，展示課程成果。

首場教育月論壇由臺大主任李宏森以「一場過去與未來的對話之旅」拉開序幕，為師生傳授頂尖大學的選才觀點，接著由新北市創意高國中校長、老師，進行線上14個創新教案分享。其中，北大高中主任朱肇維以染繪地方學，從學藍染、五感品茗三峽好茶，推廣在地文化，進行國內外校際交流；新北市自109年起，結合美國矽谷業界加速器概念，4年挹注10億推動創新教育加速器，堪稱全國首創，培養高中生具備各領域所需的能力與競爭力，成為跨域人才。

教育局長張明文表示，「學」的關鍵在於學生本身的努力，基本上，程度好的孩子讀哪間學校都是一樣，反而在就學能夠節省更多通勤時間用來準備功課；新北市鼓勵學校發展各項創新教學方案，今天充分展現教師專業及學生的豐碩成果，我們也將持續推動多元課程，讓新北的孩子得到最好的教育。

下午場則有20位第1屆108課綱的畢業生回母校，現場傳授如何透過繁星申請、個人申請及特殊選才升學上榜，和一路走來成功與跌跤的心路歷程，讓學弟妹獲益良多，期望未來在申請大學時得到最好的優勢，像學長姐一樣金榜題名。