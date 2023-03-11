根據壽險公會統計，年度新登錄的壽險業務員，年齡以20至24歲人數占比最高，佔新登錄總人數的42.23％，遠高於其他年齡層占比，而34歲以下總占比更高達81.96％，顯示近年來有志加入壽險業的新血有年輕化的趨勢，2023年民法成年年齡更下修至18歲，年滿18歲即可報考保險業務人員證照。

看準年輕人勇於挑戰不怕失敗的特質，台灣人壽總經理莊中慶強調，台灣人壽整合中信金控集團資源，擁有穩定客源，讓剛加入的優秀菁英即刻擁有服務客戶的機會，更有完善的新人晉升方案，提供在地輔導、數位工具及榮耀制度。

數位浪潮下，台灣人壽開放24小時數位學習平台，規劃各階段實體或線上課程，讓保險顧問隨時吸收保險財經知識，充實自我與時俱進；此外，透過豐沛的中信金控資源及創新商品陣容，不斷開發數位智能工具，提供保險顧問輔銷利器，如行動保、智能幫手iKASH、三刷三免遠距投保等創新服務。

台灣人壽將廣招逾1,700名跨界菁英，除培養專業實力，亦重視保險顧問是否樂在工作，3月起跑的「快樂工作學」職涯講座，分享9種積極心態的客戶經營心法。