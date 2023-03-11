台北一名男子109年因多次到朋友家喝酒過夜，竟與朋友未滿14歲的女兒交往發生關係，遭對方提告後一審判2年6月，男子上訴稱對方不曾拒絕，他也未威逼利誘，但法官審酌他曾因與另一名少女發生關係也挨告，審理期間他又與朋友女兒發生關係，明顯不知悔改，駁回男子上訴，仍可上訴。

判決書指出，男子與當時未滿14歲的小芳（化名）原為男女朋友，民國109年10月、11月間在小芳家中客廳發生關係多達3次，男子與小芳父親是好友，男子常聚會喝酒後住小芳家中，日久生情下才交往，男子辯稱小芳後來都不曾拒絕發生關係，且他未威逼利誘，小芳後來對他的觀感也未改變。

法官一審判刑2年6月，男子上訴後，法院審酌男子在109年曾犯下另外一見妨害性自主案件，也是對未滿14歲女子性交，但男子卻在審判期間，對好友女兒小芳伸出狼爪前後3次，事後說「比較沒有去想後果，先做了再講」，顯見未因前案而有所警惕。

高等法院指出，陳男在本案之前已因類似案件被檢察官起訴，竟不知警惕，仗勢與友人交好，常聚會喝酒借住其家中，趁對方女兒對男女情慾之事尚屬懵懂、對於性自主權認知未臻成熟的狀態，自稱「男女朋友關係」與她交往，藉此數次發生性關係，不宜輕縱，評議後駁回其訴，可上訴。