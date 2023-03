據美國之音報導,美國太平洋空軍司令肯尼斯·威爾斯巴赫上將(Gen. Kenneth Wilsbach)當地時間8日在一次電話記者會上說,假如台海戰爭爆發,他的部隊要做的第一件事就是「擊沈」中國軍艦。

美國空軍與太空軍學會(Air and Space Forces Association)6日開始在科羅拉多州奧羅拉市舉行了三天的大型展覽及戰爭研討會,重要空軍及太空軍將領都在會上發表講話或參與討論。

威爾斯巴赫8日在會場舉行的電話記者會上提到,他從去年美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台時中國對軍艦的部署得到啟示,「人們見到了當裴洛西議長到台灣後,中國如何部署他們的軍艦。他們把艦船部署到台灣的東邊作為某種封鎖。」

若阻遏中國入侵無效即須擊沈其軍艦

威爾斯巴赫說,美國認為威懾、也就是阻遏是防止台海發生衝突最好的做法,與國際夥伴的軍隊也有更多的計劃和演練,問題在於一旦阻遏無效,美國的做法是什麼?

「我們必須擊沈那些船。」威爾斯巴赫說,「擊沈軍艦不僅是太平洋空軍的首要目標,實際上它也是任何被捲入這種衝突的人的首要目標。」

「我們認為阻遏是我們在可能發生的台灣摩擦上最有價值的結果,我們也鼓勵中方不要試圖以武力取得那個島嶼,」美國武裝部隊電子通信協會(Armed Forces Communications and Electronics Association AFCEA)同日也在其媒體「信號」(Signal)一篇報導中提到威爾斯巴赫在電話記者會上的說法。

威爾斯巴赫說,「那不符合他們的利益,那不符合世界的利益,那不符合地區的利益,那也當然不符合台灣的利益。所以,我們要說,不要以武力取得那個島嶼。我們希望能阻遏他們。不過如果阻遏失敗,首先要做的事情之一,從太平洋空軍的立場來說,我們必須處理的第一個目標,就是那些軍艦。」

美國情報界的看法認為,儘管中國決心要和台灣統一,但中國目前並不想要在台海發生軍事衝突。美國國家情報總監埃夫麗爾·海恩斯(Avril Haines)9日在美國眾議院情報委員會有關「美國在全球面臨的威脅」的聽證會上說,「我們的評估並不認為中國希望發生戰爭。」

中國想和平統一但不排除動武

海恩斯8日在參議院情報委員會同一主題的聽證會上也說,中國領導人習近平在他的第三個任期內將加大對台灣施壓以迫使台灣與其統一。

軍事專家也認為,中國的首要目標是和平統一,不過那並不表示中國不會對台灣使用武力。

「我認為中國偏好和平統一是真的,因為那避免了試圖以武力解決這個議題的風險和高代價,」美國國防大學中國軍事研究中心主任飛利浦·桑德斯(Phillip Saunders)10日在美國和平研究所一場關於中國對台意圖的線上討論中說。

不過《跨越海峽:中國軍隊準備與台灣一戰》(Crossing the Strait: China’s Military Prepares for war with Taiwan)一書的作者之一桑德斯也提醒人們,在中華人民共和國的想法中,「和平」並不意味著它不會使用武力的脅迫來達到那個目標,他在書中就有一個章節提到,中國對台灣的政策是三種工具的混合運用,包括說服(persuasion)、統戰(united front)以及槓桿作用(leverage)。

紅線不確定但脅迫有作用

桑德斯解釋說,在中國對新疆和香港壓迫的前例下要以「說服」的方式來促使台灣與其統一已經越來越無效;「統戰」也只對「反獨」有用,對「促統」的效果並不好,因此剩下的結果就是中華人民共和國越來越依賴對台灣使用槓桿力量及脅迫等類型的工具。

不過桑德斯說,令人擔憂的是沒有人知道,什麼是會導致北京使用武力的紅線,「我擔憂的是台灣採取某個走向獨立的步驟,他們認為這只是另一個小小的切香腸動作,但北京卻說,哇!你已經跨越了紅線;或是以美國的例子來說,在與台灣的非官方關係上我們做了軍事層面多了那麼一點的事情。」

桑德斯說,或許美國只認為那是一個逐步漸進的溫和小步驟,但北京卻認為那是一個跨越紅線的一步、是不可忍受的,它必須使用武力來解決這個美台以為只是一個沒有什麼實質不同的小動作,但北京卻認為它已經是一個越過紅線的一步,必須使用武力而不能允許它存在,「最大的憂慮是北京可能重新定義它的紅線是什麼。上星期它可以的接受的這個星期卻不能被容忍。」

美與盟友仍有窗口助台防衛

《跨越海峽》一書的另一位作者、美國國防大學中國軍事研究中心高級研究員吳志遠(Joel Wuthnow)也在討論中說,外界對中國解放軍火力攻擊或封鎖的能力並沒有太多疑問,前提是假設美國不介入的話,不過要全面發動兩棲入侵對解放軍來說目前還是一個相當困難的挑戰。

吳志遠指出,「我的確認為現在有一個窗口來協助台灣,美國和我們在地區的核心盟友能更嚴肅的看待台灣的防衛和設備,以及他們所需的訓練,讓他們能對任何解放軍試圖跨越台灣海峽的努力形成顯著危險。」

拜登政府上星期批准了包括F-16戰機導彈及相關設備的新一輪對台軍售,總價值達6.19億美元,中方對此表示強烈不滿並向美方提出嚴正交涉。

中國國防部發言人譚克非稱,美方對台出售武器是在「粗暴干涉中國內政」、「嚴重威脅台海和平穩定」。他說,中國人民解放軍「始終嚴陣以待,隨時回擊一切謀獨挑釁和外部勢力干涉,堅決捍衛國家主權和領土完整。」