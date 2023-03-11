台中市長盧秀燕10日宣布中彰投苗交通套票方案，台中市民市內通勤吃到飽最低299元、跨縣市通勤699元，全國最低。民進黨立委何欣純卻痛批，市府方案雖才299元但沒包含台鐵，枉顧山、海線市民所需。國民黨台中市議員羅廷瑋則秀出數據指出，台北、高雄同樣也有推出「沒有台鐵的方案」，且價格都比台中還高，並強調台鐵隸屬中央管轄，希望未來中央補助台鐵加入破盤價的月票制。

行政院近期推動「中央促進公共運輸使用方案」，盧秀燕10日公布中彰投苗月票價格，分為市內通勤、跨區通勤兩部分，市民市內通勤吃到飽只要299元、跨區通勤699元，皆為全國最低價；非市民部分，台中市內通勤599元、中彰投苗跨縣市通勤999元。

對此，何欣純不滿，台中市政府的月票方案雖只要299元，卻僅限捷運、市區公車、公共自行車，台中幅員遼闊包括山線、海線、屯區、市區，許多山、海線市民都必須藉由台鐵通勤，市府提案沒有顧到這些市民，沒有滿足大台中通勤所需。

羅廷瑋今（11）日則在臉書發文，秀出數據表示，同樣沒有台鐵的方案台中299元、高雄399元、台北1280元；若要使用台鐵方案，台北1280元、高雄999元、台中699元，數字攤開比較馬上就知道，台鐵隸屬中央管轄，未來更希望中央補助台鐵加入破盤價的月票制，並且開放敬老愛心卡可以使用台鐵。

羅廷瑋強調，他常跟外縣市的朋友聊天，大家都羨慕在台中搭乘大眾運輸的福利，台中市政府一直以來非常積極推動大眾運輸系統，陸續推出多少公里內免費用的方案，為的就是鼓勵市民們搭乘交通運輸，不僅節能減碳、改善街上塞車情況，還能省下不少的費用。