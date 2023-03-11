大陸第十四屆全國人民代表大會第一次會議今天（11日）舉行第四次全體會議，早上在北京人民大會堂舉行。根據大陸《憲法》，大陸國家主席習近平提名李強為國務院總理人選，由大會宣讀習近平的提名信，並提請審議決定。李強獲2936票成為大陸總理。

今天的全體會議，應出席代表2977人，出席2947人，缺席30人，出席人數符合法定人數。

外界預期，在疫後經濟復甦階段，由李強領導的新經濟領導團隊將積極展現他們的能力，促成更多的經濟增長，創造更多的就業，並緩解地方政府的經費緊張。

現年63歲的李強的政治生涯起步於浙江，2002年4月，李強成為中共溫州市委書記。2004年11月，他迎來仕途上重大的轉折點，擔任時任省委書記習近平的秘書長，成為後來的習近平派系「之江新軍」中的一員大將。他後來先後在浙江、江蘇和上海這幾個中國最富裕也是市場化最高的地方主政。

李強的經濟理念可以被簡單地歸結為「店小二經濟」。他曾經表示，「面向市場時，政府要有求必應、無事不擾，甘當服務企業的『店小二』，打造世界一流的營商環境。」

美國之音引述彼德森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員加里·哈夫鮑爾(Gary Hufbauer)觀察，李強出任總理對中國經濟來說是個利好消息。

「當然一切還是習近平說了算，他拿大主意，」哈夫鮑爾說，「但是我確實認為，挑選上海市委書記李強（出任總理）是個好跡象，因為他懂市場，懂企業，是一個親市場的人物。我也喜歡他的前任。不管怎麼說，這是個好跡象，這讓我對中國經濟的前景感到溫和樂觀。」

也有人擔心，李強沒有在國務院的工作經歷，這可能會為他的減分項。他將是中國幾十年來首位只有地方從政經歷而一躍被提拔為國務院一把手的官員。在過去，總理通常從現任副總理當中挑選。中國地緣廣大，各地的經濟狀況參差不齊。比如，東北的老工業基地和西北等地區的國有企業比例大，市場化程度較低，經濟發展水平不如沿海地區。副總理對經濟全局掌握應該優於只有地方經驗的人選。

美國之音引述中國歐盟商會(EU Chamber of Commerce in China)主席伍德克(Joerg Wuttke)認為，欠缺中央工作經歷不一定會使李強不稱職，但他面臨的真正考驗是接手一個被三年新冠「清零」折騰後的經濟「爛攤子」。

伍德克說：「與溫家寶或李克強接手時相比，李強是在更不利的情況下接手中國經濟的。那時他們還有一些便利，可以摘掛在低處的果子（容易實現的目標）。但那一切都已經結束了。2022年，中國已經從國際商業的雷達螢幕上消失了一年。所以他必須重新聯繫。他是否有外交技巧和溝通能力，去傳達中國的開放的信息，不只是口惠而實不至。所以，這個可憐的人有一份艱難的工作擺在他面前。而我們必須拭目以待。作為在中國的企業，我們只能希望他在這方面的努力能夠成功。」