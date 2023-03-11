MPJ and Zach Collins were ejected from the Nuggets-Spurs game after this scuffle pic.twitter.com/RRiN1SCCan — Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2023

(11：26更新賽果)沒想到這種「鎖喉」動作竟然又出現在NBA賽場上了！西區龍頭金塊11日跟馬刺打到第3節還剩6分57秒，馬刺中鋒柯林斯不爽自己遭到金塊前鋒麥克波特「顏扣」，竟然跑到波特身後嗆聲，引發波特直接把手架到柯林斯脖子上，頓時引爆激烈衝突，兩隊人馬也趕來助陣，最後波特、柯林斯各吞2次技術犯規驅逐出場。

儘管約基奇上半場就拿下21分、7籃板及6助攻的「預約」大三元表現，賈瑪莫瑞也拿17分，可是幾乎無緣今年季後賽的馬刺，卻展現難得拚勁，靠著凱爾登強生、麥克戴摩與索漢等人火力，意外打完上半場，反以68比67領先金塊。

來到下半場，金塊始終無法追上，甚至落居77比85落後，麥克波特此時切入灌籃得手，而且還在柯林斯頭上扣進，波特直接低頭跟柯林斯嗆聲，引發柯林斯不滿才會追著波特回嗆，結果遭到波特鎖喉之後，兩人自然一觸即發，最後同遭驅逐出場。

比賽最後由馬刺128比120爆冷擊敗金塊收場，凱爾登強生攻下馬刺最高23分，麥克戴摩也拿20分，索漢19分、8籃板，特雷瓊斯與瓦塞爾各有14分；金塊以約基奇37分、11助攻與11籃板的大三元演出最佳，莫瑞也拿24分，阿隆戈登14分。