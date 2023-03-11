研調機構TrendForce指出，截至2022年預估搭載GPGPU的AI 伺服器年出貨量比重近1%，2023年預估在生成式AI相關應用帶動下，AI伺服器出貨量年增可達8%、2022~2026年複合成長率可達10.8%。勤誠表示，大模型訓練運算量成長有望掀起一波算力基礎建設需求，勤誠將持續深化AI伺服器標準品產品布局服務全球客戶，尤其是搭載GPGPU的AI伺服器產品，及協助一階CSP客戶開發搭載多顆NVIDIA GPU的AI高階伺服器，預計隨著硬體升級及專用資料中心的需求續增，有望推升下半年營運效益及全年成長。

針對近期相對疲軟的總體經濟表現，如通膨及升息影響、全球供應鏈調整、美中貿易禁令等，短期的衝擊及影響有限，勤誠將持續關注外部環境的不確定性因素，隨時調整因應管控措施、彈性應變調整，致力滿足客戶訂單需求，並優化整體營運效能，維持穩定成長態勢。