台中市警察局第二分局應中華國小邀請到校進行宣導，配合超高人氣的警用重機車及可愛警犬互動，讓交通安全教育及犯罪預防宣導向下扎根。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第二分局應中華國小邀請到校進行宣導，配合超高人氣的警用重機車及可愛警犬互動，讓交通安全教育及犯罪預防宣導向下扎根。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

韓劇「黑色榮耀」聚焦校園霸凌問題引發熱議，為防範校園霸凌並將犯罪預防宣導向下扎根，台中市政府警察局第二分局應中華國小邀請，昨（10日）到校進行宣導，配合超高人氣的警用重機車及可愛警犬互動，透過寓教於樂的方式，加深學童印象，也讓交通安全教育及犯罪預防宣導向下扎根。

活動一開始，兩台警用重機車配合著「向前衝」的輕快旋律帥氣入場，瞬間抓住大家的眼球，相當吸睛。員警除了提醒學童行走穿越馬路要注意的事項外，也灌輸兩段式開車門及遠離大型車等交通安全基本觀念。

接著，活動現場突然響起「汪汪隊立大功」的主題曲，在「汪汪隊、汪汪隊、我們馬上就到」的歌聲中，台中市警犬隊的雙胞胎姊妹花「水餃」和「Bobby」閃亮登場，立刻引來小朋友們此起彼落的驚呼聲。

可愛又不失專業的緝毒犬「水餃」姊姊和偵暴犬「Bobby」在領犬員的帶領下輪番上陣，展演緝毒及偵查爆裂物情境模擬，在一字排開的小朋友身上嗅聞找尋仿真毒品及火藥，員警也向小朋友們介紹新興毒品種類及施用影響，加深反毒及守法觀念，趣味的互動過程讓學童留下深刻印象，反應相當熱烈，還有小朋友靈魂拷問領犬員什麼時候要再來，天真反應笑翻眾人。

最後，在活動時間允許下，現場也開放警用大重機試坐拍照，不僅小朋友坐上去直喊「好酷」，連老師們也忍不住把握這難得機會輪流試坐，留下難忘體驗。

台中市第二分局長楊川表示，本次宣導活動結合多個單位及志工夥伴協力辦理，內容活潑生動，以淺顯易懂的方式深入淺出，讓小朋友學習到重要的交通安全及反毒知識，期盼法治觀念在國家幼苗的心中根深蒂固，讓未來的主人翁都能平安快樂，安心成長。