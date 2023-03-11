經中國斡旋，伊朗與沙烏地阿拉伯今天重新建交。路透社分析，此事含有讓美國官員深感不安的元素：中國在美國長期保有影響力的地區扮演和平推手角色。

然而美國也可從伊、沙恢復外交關係一事探索種種可能性，例如抑制伊朗核子計畫的途徑，以及促成葉門停火的機會。

伊朗與沙烏地阿拉伯代表在北京秘密會談4天後，宣布這項突如其來的協議。白宮發言人柯比（John Kirby）今天說，美方未直接涉入，但沙烏地阿拉伯一直有讓美國官員知道他們與伊朗商談。

美中關係因貿易、間諜等議題而變得非常緊繃，兩大強權在全球一些地區競爭影響力的態勢也愈來愈激烈。

柯比似想淡化中國在伊朗與沙國復交中發揮的力量。他說，白宮認為能讓伊朗政府坐上談判桌的原因，最終還是內部和外部壓力，例如沙國有效嚇阻伊朗及其代理人的攻擊。

但曾在美國政府和聯合國擔任高階官員的費特曼（Jeffrey Feltman）說，比起伊朗與沙國2016年斷交後重新建交一事本身，中國的角色才是這項協議最重要的層面。

現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）研究員的費特曼說：「這會被解讀為賞給拜登政府的一記耳光，或許精確地說這是中國為一崛起中強權的明證。」

● 中國發揮的作用愈來愈大

在美國前總統歐巴馬任內擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）說，中國在伊朗與沙國之間介入調解並促成協議，這對美國有「很重要的涵義」。

他認為，中國在一場並非當事方的爭端中憑一己之力幫忙談成一項外交協議，這點不尋常，「問題在於，這會不會是未來的趨勢？是否預示中國會在（中國國家主席）習近平訪問莫斯科時，為俄烏調解？」

至於伊朗議題，國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗事務分析師拉法提（Naysan Rafati）說，目前還不清楚伊朗與沙烏地阿拉伯復交是否對美國有利。

拉法提說：「不利之處在於，當美國和西方夥伴正加強對伊朗施壓之際…伊朗政府會覺得自己能打破孤立狀態，還可把中國拿來當成掩護的大國。」

中國介入伊朗與沙國之間，也讓華府一些人士質疑中方的動機。共和黨籍聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）不認同中國把自己描繪成和平使者的說法，稱中國「不是一個負責的利益關係方，不能信任中國會是一個公平公正的調解人」。

柯比說，美國密切關注中國在中東、非洲、拉丁美洲等地的作為，「我們當然會持續盯著中國，因為他們試圖為私利於全球其他地方獲取影響力和立足點」。

即便如此，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家艾爾特曼（Jon Alterman）認為，北京的介入會更讓人意識到中國逐漸增強的力量和影響力，這會助長美國在全球勢力衰退的論述。

他說：「中國釋出的訊息很明確：美國固然在波斯灣擁有優勢軍力，中國卻是一股強大且可謂正在崛起的外交勢力。」

● 伊朗核談判

為防核武擴散，美、法、德、俄、中、英、歐盟2015年與伊朗簽署核子協議，但時任美國總統川普卻於2018年退出並恢復制裁伊朗，伊朗也自2019年起逐步違反協議。

拜登上任兩年來力圖恢復伊朗核協議未果，伊朗也仍加速發展核計畫。

華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）學者卡圖勒斯（Brian Katulis）說，對美國和以色列而言，伊朗與沙國的協議提供一條「可能的新途徑」，即或許能在沙國配合下突破伊朗核議題談判的僵局。

他說：「沙烏地阿拉伯非常關切伊朗核計畫。如果伊朗和沙國重新開始發展的關係要有意義、有影響力，就必須解決對伊朗核計畫的疑慮，否則只是流於形式。」

伊朗和沙國的協議也為葉門的長久和平帶來希望。葉門於2014年爆發衝突，各界普遍認為這是伊朗和沙國之間的代理人戰爭。