「2023年國際自由車環台賽－台北市站」將於明日上午9時25分鳴笛開賽，本屆環台賽因各國選手為爭搶2024巴黎奧運資格積分，踴躍來台參賽，北市體育局表示，這次有31個國家、20餘支隊伍將近190位菁英選手抵台車輪戰，較去年增加60多人，地主中華隊則力拚將冠軍衫獎留台灣。

體育局指出，作為環台賽開幕首站的台北市站，將於3月12日上午9時25分鳴笛開賽，各國好手將在台北市大伸拳腳，帶來高風速搭配高技巧性的精采賽事，地主中華隊將由馮俊凱、盧紹軒、劉恩杰、張誌盛、杜志濠出賽，力拚將冠軍衫獎留台灣。

體育局也說，北市選手杜志濠曾在2021年全國運自由車公路賽擁4面金牌，今年首度加盟一級職業車隊巴林勝利車隊的他表示，這是他今年的第一場賽事，目前體能維持的還不錯，路線跟去年也有很大的不同，今年強度肯定會比去年更高，希望能在第三站搶下單站冠軍。

體育局表示，隨疫情趨緩，2023環台賽－台北市站也恢復「全民單車嘉年華」系列活動，除了有適合2至5歲小朋友參與的「Push Bike滑步車及BMX小輪車全國賽」外，現場還有各種「極限單車秀」展示及體驗活動，歡迎民眾來參與一年一度的自由車盛事。

此外，賽事期間除了在年代新聞Youtube頻道現場直播外，也在Eurosport歐洲體育台精華轉播，另外也安排空拍鏡頭，透過頂尖賽事，讓全世界能從不同角度看見台北市的城市之美，相關活動資訊可上2023環台賽官方網站。