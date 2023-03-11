台灣鬧蛋荒，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的管理員分享，好市多雞蛋進貨量也減少了，賣場裡面也擺出「1卡限購1盒雞蛋」的公告，引起網友討論，兩派人戰翻，而不少人回憶起上個月板主才帶頭說不缺蛋，這個月又說缺蛋，忍不住吐槽。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的管理員昨天發認錯文說，3月10日上午11點左右，發現好市多賣場的雞蛋到貨量明顯變少，而且也擺出了1卡限購1盒雞蛋的公告，按照這個狀況來看，到了晚上才去賣場的話，很有可能會買不到。

好市多雞蛋限購，每張卡可以買一盒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

管理員表示，網站會持續追蹤好市多雞蛋的到貨量和物價變動，但是一顆將近13元的雞蛋，如今竟然也買不到，真的是醉了。

好市多賣場查的雞蛋到貨量明顯變少，而且也擺出了1卡限購1盒雞蛋的公告。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起網友討論，不少人留言吐槽說，管理員2月不是才發文說不缺蛋嗎？怎麼現在又帶頭發文說缺蛋了。除此之外兩派網友也戰翻，有人認為缺蛋根本是假象，就像是衛生紙之亂，有些人看到蛋荒的新聞就瘋狂囤蛋，才會讓很多人買不到蛋；但也有網友搖頭直呼，農委會都已經承認雞蛋短缺了，怎麼還有人要堅持說台灣不缺雞蛋呢？