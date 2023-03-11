不少人都關注自己未來運勢到底如何呢？《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖豬、生肖狗、生肖馬、生肖猴、生肖牛在5年內將能擺脫陰霾，迎來財神眷顧，除了在事業上努力奮鬥，適當的投資及有效儲蓄，都有機會讓收入暴漲，錢財滾滾來。

▍生肖豬：扭轉局勢，化守為攻

生肖豬運勢在這幾年將有較大起伏，特別顯著的部分是資金運用會更加活絡，周圍易出現不錯的投資機會，若採取過於保守的方式，恐怕連財神爺都會扼腕。另外這5年內若有跳槽或合夥創業的機會，只要跟興趣或專業相符，就可大膽嘗試，將會有好的表現。

▍生肖狗：穩健積蓄，落袋為安

生肖狗事業運將逐漸明朗，若時機掌握得當能進入爆發期，所謂三年不開張，開張吃三年，資歷越深者，向上回彈的力道越大，可望一掃陰霾，再現輝煌，此階段的重心宜全力賺取薪資，不適合放太多心力在投資上，只要以穩定保本為原則，就能積累出豐厚資產。

▍生肖馬：財源豐足，有利儲蓄

生肖馬運勢進入苦盡甘來的階段，其中1966年和1978年出生者更是明顯，特別是身處競爭激烈環境、工作壓力大者，將能一吐長久以來的怨氣，感受錢財入口袋的幸福感，但如從事收入穩定工作者，接下來的5年內變化較小，不過還是能延續穩定感，可把握機會多存錢，讓未來的日子有備無患。

▍生肖猴：與時俱進，順水推舟

生肖猴雖然運勢充滿變化，考驗與機會並存，但卻能在危機中找尋出路；除了延續以往的成果外，能透過這些機會積累財富，接下來5年內財運將超級旺，但若想擁有更可觀的進帳，關鍵在於是否有辦法跟上賺錢機會，努力並非首要因素，還必須站在對的位置上，才能事半功倍，進財快速。

▍生肖牛：耕耘收穫、指日可待

生肖牛運勢進入回報階段，這也意味著，多年的努力將能在這5年開花結果，化為具體的財富，不過並不會比較輕鬆，甚至還需投入更多心血，打通工作瓶頸和拉高儲蓄的水位，值得慶幸的是，踏實付出不會被辜負，且還能得到助力。已有家庭者，家人會一起同甘共苦，為他們帶來好運。