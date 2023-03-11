作奸犯科神明都保不了你！新北市蘆洲警分局7日查獲1名41歲陳姓詐騙車手，他在蘆洲多家超商提領贓款後，搭乘客運南下，警方循線在彰化將他拘提到案，根據ATM監視器影像，陳嫌在提款時，頭上戴著著名的「埔鹽順澤宮」冠軍帽，不過仍然沒有受到神明庇佑，難逃法網。

警方7日接獲通報，稱有詐騙集團車手在轄內提領詐欺贓款，警方立即調閱監視器展開追緝，根據相關影像鎖定陳嫌身份，並發現陳嫌在提領贓款後，隨即搭乘客運前往彰化，警方也立即報請檢察官核發拘票，南下將陳嫌拘提到案。

警方調查，陳嫌共提領15萬元贓款，且搭乘計程車、捷運等交通工具試圖製造斷點躲避警方查緝，不過他在提領時，被監視器拍到戴著有名的「埔鹽順澤宮」冠軍帽，反而成為特徵遭警方鎖定。

陳嫌供稱，他是在臉書上搜尋賺錢工作，隨後於偏門工作社群裡看到有日領薪水的高薪工作，立即與對方聯繫，他辯稱不知道工作內容是詐騙集團車手，警方訊後依詐欺罪嫌將他移送地檢署偵辦，並追查金流流向。

「埔鹽順澤宮」冠軍帽因過去挪威三鐵選手帶著這頂帽子奪冠，一度引起風潮，許多民眾也紛紛向廟方索取，希望能獲得神明加持，不過這次陳嫌帶著這頂帽子從事不法行為，不但沒有受到庇佑，反而成為他被警方逮著的關鍵。