中華隊昨(10日)經典賽對上義大利，無後路可退輸不得的情下，終場以11：7逆轉奪下首勝，保住晉級生機，反觀昔日強敵韓國預賽不敵澳洲、日本，面臨淘汰邊緣；對此，韓媒以「韓國棒球沒有國際競爭力」為題報導，對於未來在國際賽的競爭力感到堪憂。

中華隊首戰對戰巴拿馬以5：12慘敗，雖然安打數只差一支，分數卻差了7分之多，「投手調度崩盤」被指為敗戰的主要原因，更被狂酸是「洲際慘案」，不過昨(10日)經典賽對上義大利，雖然中間遇到亂流被超前比分，不過靠著張育成追平比數的兩分打點全壘打，加上范國宸及成晉代打建功，再靠著吉力吉撈鞏冠三分砲全壘打，將分數差距拉至4分之多，最後由呂彥青及宋家豪聯手關門成功，終場11比7奪下本屆WBC首勝。

反觀被視為棒球強國之一的南韓，在B組賽程首戰對上澳洲，不敵對方2發全壘打，終場7比8爆冷輸球，尤其韓國隊姜白虎代打建功，卻因為做慶祝的動作離壘過遠被觸殺，導致該局攻勢就此熄火，不僅被南韓球迷罵翻，更讓韓媒以「荒唐」為標題痛批，沒想到第二戰又慘遭日本血洗，終場以4：13慘敗，目前成績慘居B組墊底，面臨淘汰邊緣。

中華隊與韓國隊在首戰落敗後，第二戰都面臨輸不得的壓力，如今結局卻是截然不同，對此，韓媒《MK Sports》以「『韓國看到了嗎？』台灣對義大利逆轉勝」為題報導，指出上一屆兩隊都在分組預賽爭爐主，如今中華隊力拚到最後一刻逆轉勝，韓國卻是一勝未取，《韓聯社》、《ＭyDaily》等媒體更痛批韓國隊在國際賽事已沒有競爭力，甚至以「東京慘案」來諷刺本屆慘況戰績。