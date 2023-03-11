近年由於兩亞戰爭、俄烏戰爭的發生，無人機成為新型態戰爭、不對稱戰力的重要角色，中科院將展示「偵打一體」研究成果，一口氣公開三款自行研發的攻擊型無人機，其中包括與美國「彈簧刀」無人機性能相同般的「巡飛彈」無人機。

據了解，這3款由中科院自行研製的攻擊型無人機分別是：巡飛彈無人機丶反幅射無人機與攻擊型無人機。「巡飛彈」無人機被稱為台版「彈簧刀」。

去年中科院航研所齊立平就已預告，未來將朝「巡飛彈」及「中大型無人機武器掛載」等方向發展，「巡飛彈」的國際範例為美軍「彈簧刀」無人機。這次展示重點就是此款無人機。

另外根據中科院公布，反輻射無人機若直線飛行，可以飛至1000公里以上，若飛行500公里，代表還有500公里的裕度，可於目標區上方盤旋。而這型無人機的飛行時速約200公里，但俯衝攻擊階段可達500、600公里左右。

國防部在去年11月於中科院航空研究所展示我國無人機自主研發成果，除首度曝光旋翼式無人機系統外，還有已經服役10年的銳鳶1型無人機、「劍翔」反輻射無人機以及尚在開發中的大型「騰雲」無人機

航研所所長齊立平當時表示，「劍翔」反輻射無人機主要可以執行多機反制任務，有效壓制中共沿岸、內陸或海上各式雷達，具有體型小、機動性高、滯空時間長，可於短時間內完成放列、發射及搬收，有效提升作戰靈活性及武器系統存活度；攻擊距離大於1000公里、滯空時間大於5小時。

另大型「騰雲」無人機，現已完成研發測評，預計明年完成作戰測評後，依照空軍需求啟動量產。「騰雲」無人機以遠距目標與電子情資偵搜為主要任務，導控半徑達1100公里，滯空時間則約20小時。