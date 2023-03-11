「假親友借貸、猜猜我是誰！」典型詐騙手法又險讓民眾被騙！台中市太平區60多歲張姓婦人日前收到手機LINE訊息，對方親切喊「姑姑」自稱是她許久不見的姪子，並告知因為投資法拍屋急需新台幣20萬元周轉金，婦人也立即到附近銀行匯款，經銀行保全發現有詐，通報警方，在員警的耐心說明及查證下，才讓婦人發現受騙，順利保住多年的老本。

太平警分局太平派出所警員日前下午2點多接獲轄內第一銀行太平分行談姓保全人員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」員警到場關懷瞭解，原來張姓婦人日前忽然收到手機LINE訊息，對方一開始就頻稱婦人為姑姑，利用典型「猜猜我是誰」的詐騙手法，又謊稱換新手機等理由誘導婦人取信於他，隨後告知因為投資法拍屋急需20萬元小額周轉金，今天一定要匯款等話術。

當下婦人不疑有他隨即到附近銀行匯款，很幸運的是，熱心的保全人員欲協助婦人加快辦理流程，結果一閒聊之下發現婦人恐遭到詐騙，立即通知太平派出所員警前來關懷，經洪姓員警耐心地說明這類詐騙案件，並協助聯繫到婦人的大嫂及姪子，兩人均表示無此情事，始驚覺自己險遭詐騙，婦人除感謝員警及保全人員的熱心外，也頻稱：「詐騙集團真是可惡！」

太平分局分局長蔡慶星表示，「猜猜我是誰」詐騙手法不斷推陳出新，詐騙集團會隨機致電民眾，要被害人依照聲音及語氣猜猜是自己的那位親友，等被害人指出親友稱呼再順勢攀談進行詐騙，因此如接到自稱某親友電話要求提供資金協助，請一定要多方求證，切勿單方聽信以避免遭詐，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線諮詢。