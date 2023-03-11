彰化縣溪湖鎮10日下午1名71歲的楊姓老翁走失，家屬著急報警協尋，家屬供稱老翁從上午出門就沒回家，警方派出巡邏員警並調閱路口監視器，最終下午5點左右，在3公里外的埔鹽鄉一處側溝找到全身濕的老翁，所幸經送醫檢查並無大礙，家屬也感謝警方協助找到人。

楊姓老翁罹患失智症，屬於第一類的緊急協尋人口，家屬著急擔心其發生危險，警方獲報後隨即通知線上警網加入搜救行列，最終下午5點多在埔鹽鄉角樹村員鹿路一段旁的側溝，找到楊姓老翁。

警方指出，10日下午1點接獲民眾報案，指稱罹患失智症家屬楊姓老翁自上午10點離家後就未歸，擔心他因曾微中風走路不方便，獨自在外可能發生危險，因此著急報案請警方協尋，根據路口監視畫面發現老翁行徑方向，其先是到福安宮參拜，出來後一路往埔鹽方向前進。

警方表示，當天下午老翁疑似行動不便跌入水溝，民眾報案比對身份找到楊姓老翁，發現時其全身發抖浸泡在水溝中，儘管水溝水位不高，但其仍全身濕，發抖臉色鐵青，不過所幸意識清楚，將其救起後送往彰化醫院救治，隨即通知家屬到院。

溪湖警分局表示，今天通知家屬帶老翁到警分局做指紋建檔，預防日後失走可找到人，分局長黃壬鍵也說，家有失智或容易迷路的老人，民眾可申請「愛心手鍊」，讓警方能更順利協助家屬找到走失親人。