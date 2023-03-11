▲謝國樑與與多位市議員一起做熱身操。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲謝國樑與與多位市議員一起鳴槍起跑。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲活動現場參與民眾踴躍。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市「運動i台灣2.0」今年第一場健走活動於11日上午在暖暖登場，超過千名群眾齊聚暖暖碇安公園，活動在基隆市長謝國樑跟多位議員嗚槍後齊步出發。謝國樑鼓勵市民朋友，在這春暖花開的季節，更要多多外出運動，希望大家「越運動越健康」，同時，他也會努力讓大家在路口行走時「越友善越安全」。

「運動i台灣」今年首場社區全民健走活動，從暖暖區的碇安公園出發，謝國樑鼓勵市民朋友，現在基隆天氣越來越好，各區的健走活動也陸續登場，希望大家要多多外出運動，相信就可以「越運動越健康」，而市民最關心的行人友善部分，他也會和警方努力，讓大家在路口「越友善越安全」，可以放心步行。

主辦單位今天特別安排精彩舞蹈表演開場，還有專業老師帶領大家做健身操暖身，上千位市民朋友沿著碇內防汛步道，往四腳亭方向前進，途中經親水步道及抽水站後折返，來回路程約4公里，沿途不僅健走運動，還可飽覽欣賞河岸風光。現場還準備變速腳踏車等豐富獎項摸彩活動，讓民眾不僅賺到健康，還有機會拿到好禮。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今年的基隆市運動i台灣2.0社區全民健走活動，從暖暖區起跑，全市其餘行政區健走活動也將陸續舉辦，緊接著全國新住民健行暨嘉年華活動，將在中正區登場，當天除了健走活動、精彩舞蹈表演以及豐富獎項的摸彩活動外，現場還準備了來自各國的美食小吃供大家品嚐，歡迎市民朋友踴躍參加，一起來運動維持身心健康。