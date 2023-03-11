2022年全年各產業客戶的營收比重來看，分別為家用縫紉機(含吸塵器)86％、精密金屬加工(含汽車、自行車、工業應用及醫療等)14％，2022年全年毛利率、營業利益率、歸屬於母公司稅後淨利率分別為20％、5％、7％。
第1季為傳統農曆新年，工作天數較少，加上全球家用縫紉機市場仍處於終端需求降溫，整體品牌廠商進行終端庫存調整、新舊產品交替，影響公司整體出貨動能，前2月累計營收9.96億元，年減15.58％，目前保守看待。
伸興(1558)2022年全年合併營收72億元，年減6.76％，營業利益為3.8億元，歸屬於母公司稅後淨利達4.9億元，年減5.84％，每股盈餘8.08元。董事會擬配發每股現金股利5.5元，配發率68％。
2022年全年各產業客戶的營收比重來看，分別為家用縫紉機(含吸塵器)86％、精密金屬加工(含汽車、自行車、工業應用及醫療等)14％，2022年全年毛利率、營業利益率、歸屬於母公司稅後淨利率分別為20％、5％、7％。
第1季為傳統農曆新年，工作天數較少，加上全球家用縫紉機市場仍處於終端需求降溫，整體品牌廠商進行終端庫存調整、新舊產品交替，影響公司整體出貨動能，前2月累計營收9.96億元，年減15.58％，目前保守看待。
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