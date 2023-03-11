台中市警犬隊稽查轄區酒店，3隻警犬分別進入包廂嗅查每人包包，查是否攜帶毒品，有些酒店小姐看到狗驚慌地跳上沙發，也有小姐直呼好可愛。（警方提供）

台中市警犬隊稽查轄區酒店，3隻警犬分別進入包廂嗅查每人包包，查是否攜帶毒品，有些酒店小姐看到狗驚慌地跳上沙發，也有小姐直呼好可愛。（警方提供）

台中市警犬隊稽查轄區酒店，3隻警犬分別進入包廂嗅查每人包包，查是否攜帶毒品，有些酒店小姐看到狗驚慌地跳上沙發，也有小姐直呼好可愛。（警方提供）

竹聯幫明仁會囂張舉辦春酒引發爭議，警政署為此執行全國性擴大臨檢勤務，台中市警犬隊昨晚（10）前往稽查轄區酒店，3隻警犬分別進入包廂嗅查每人包包，查是否攜帶毒品，有些酒店小姐看到狗驚慌地跳上沙發，也有小姐直呼好可愛，伸手向狗打招呼，成為臨檢另類插曲。

警方此次臨檢共出動236名警力，臨檢重點為海派七店、海派八店（俗稱海七、海八）等酒店，另也有設重要道路路檢，此外還有3隻警犬「加班出勤」，分別是Candy、Lala和Tiny（小名水餃），其中Tiny就是昨日嗑光義大利比薩，超神預測中華隊勝利的警犬，超萌模樣讓許久酒店小姐都喊可愛。

3隻警犬昨晚在執行嗅毒任務時，由員警進入包廂要求每位酒客和小姐都打開包包或伸長皮夾讓狗嗅聞，許多不怕狗的小姐都直呼好可愛，和警犬打招呼，但也有怕狗的小姐嚇到跳上沙發，警犬也跟著跳上沙發嗅聞；警方曝光畫面只見警犬不斷在包廂內到處聞，相當呆萌，有趣畫面成為另一看點。

警方表示，3天共計臨檢稽查有竹聯幫或其他不良幫派相關的場所261處，共查獲違反毒品危害防制條例案109人、槍砲條例案1人、洗錢防制法案15人、賭博案3人、傷害案3人、妨害自由案15人、公共危險33人、詐欺案10人、毀損案1人、槍砲案1人與改造槍2支。