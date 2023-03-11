迎戰2024總統大選，國民黨主席朱立倫將先徵詢黨內意見領袖「採初選或徵召」，桃園市長張善政11日表示，要以最有勝算、能夠勝選的人選為優先，尊重黨中央的作業。

朱立倫說有關2024總統大選，會徵詢各縣市長的建議，張善政被問及會給朱什麼建議時表示，最好的人選就是能夠勝選、最有勝算的人選為優先，他尊重黨中央的作業，但希望端出來的人選最優質、最有勝算，靜待辦法和草案出來。